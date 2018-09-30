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В "Укрзалізниці" розповіли про середній вік своїх локомотивів

30 вересня, 2018 - 12:42
Фото з архіву "Дня"

В "Укрзалізниці" розповіли про середній вік своїх пасажирських і вантажних локомотивів. Про це повідомляє ЦТС.

Так, середній вік вантажних електровозів становить 40 років. З них вік до 8 років – у 31 електровоза, понад 30 років – у 857 локомотивів.

Середній вік вантажних тепловозів – 31 рік, всі вони старші 8 років. При цьому у 297 вантажних тепловозів вік старше 30 років.

Середній вік пасажирських електровозів досягає 40 років. Серед них немає жодного з віком до 8 років, у 331 вік перевищує 30 років.

У пасажирських тепловозів середній вік 28 років, локомотиви до 8 років відсутні, у чотирьох тепловозів вік понад 30 років.

Відомо, що близько 100 локомотивів планують списати в 2019 році.

Нагадаємо, раніше в. о. голови правління УЗ Євген Кравцов заявив, що "Укрзалізниця" має намір продати на аукціонах близько 16 тис. старих списаних вагонів.

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