В Японії через тайфун евакуюють 100 тисяч людей

30 вересня, 2018 - 20:08
Xерез тайфун у семи префектурах Японії постраждали 74 особи.
Про це повідомляє NHK.
"Постраждали 74 особи у семи префектурах, у тому числі в Окінава і Кагосіма", - йдеться у повідомленні.
Відзначається, що у префектурі Міядзакі одна особа зникла безвісти.
За даними на вечір неділі, накази про евакуацію діють відносно 100 тисяч осіб у 10 префектурах, у тому числі Осака і Міядзакі.
Повідомляється, що сотні тисяч будинків в країні знеструмлені.
Залізнична компанія JR Nishi Nihon відмінила потяги між станціями Янай і Кудамацу лінії Sanyo у префектурі Ямагуті, оскільки на колію зійшли зсуви. Також скасовано швидкісні потяги між Сін-Осака і Хіросіма.
Крім того, у неділю авіакомпанії скасували понад тисячу внутрішніх рейсів.