В Японії через тайфун евакуюють 100 тисяч людей

Xерез тайфун у семи префектурах Японії постраждали 74 особи.

Про це повідомляє NHK.

"Постраждали 74 особи у семи префектурах, у тому числі в Окінава і Кагосіма", - йдеться у повідомленні.

Відзначається, що у префектурі Міядзакі одна особа зникла безвісти.

За даними на вечір неділі, накази про евакуацію діють відносно 100 тисяч осіб у 10 префектурах, у тому числі Осака і Міядзакі.

Повідомляється, що сотні тисяч будинків в країні знеструмлені.

Залізнична компанія JR Nishi Nihon відмінила потяги між станціями Янай і Кудамацу лінії Sanyo у префектурі Ямагуті, оскільки на колію зійшли зсуви. Також скасовано швидкісні потяги між Сін-Осака і Хіросіма.

Крім того, у неділю авіакомпанії скасували понад тисячу внутрішніх рейсів.