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Михайло Грушевський, український історик, громадський та політичний діяч.

В Японії через тайфун евакуюють 100 тисяч людей

30 вересня, 2018 - 20:08
Фото Reuters

Xерез тайфун у семи префектурах Японії постраждали 74 особи.

Про це повідомляє NHK.

"Постраждали 74 особи у семи префектурах, у тому числі в Окінава і Кагосіма", - йдеться у повідомленні.

Відзначається, що у префектурі Міядзакі одна особа зникла безвісти.

За даними на вечір неділі, накази про евакуацію діють відносно 100 тисяч осіб у 10 префектурах, у тому числі Осака і Міядзакі.

Повідомляється, що сотні тисяч будинків в країні знеструмлені.

Залізнична компанія JR Nishi Nihon відмінила потяги між станціями Янай і Кудамацу лінії Sanyo у префектурі Ямагуті, оскільки на колію зійшли зсуви. Також скасовано швидкісні потяги між Сін-Осака і Хіросіма.

Крім того, у неділю авіакомпанії скасували понад тисячу внутрішніх рейсів.

 
              
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