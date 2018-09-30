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Михайло Грушевський, український історик, громадський та політичний діяч.

Вчені з'ясували причину збільшення кількості ураганів

30 вересня, 2018 - 17:50
Фото Reuters

Міжнародна група вчених назвала потепління Атлантичного океану однією з головних причин збільшення кількості ураганів у 2017 році.

Про це повідомляє Naked-Science.

Застосувавши кліматичну модель HiFLOR, вчені з'ясували, що при подальшому підвищенні температури кількість ураганів може тільки збільшитися.

HiFLOR є високоточною моделлю прогнозування клімату, яка створена в Лабораторії динаміки геофізичних рідин, що відноситься до Національного управління океанічних і атмосферних досліджень США (NOAA).

Зазначається, що ця модель здатна симулювати міжрічні зміни частоти ураганів в історичній перспективі. Також вона достовірно передбачила сезонну щільність ураганів в період з липня по листопад 2017 року.

Відповідно до цієї моделі, основною причиною минулих ураганів було не явище Ла-Нінья (коливання температури поверхневого шару води протягом п'яти місяців або довше на 0,5 ° C - НВ), як передбачалося раніше, а незвичайне потепління Атлантичного океану.

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