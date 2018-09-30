ВМС провели навчання "Козацька воля-2018" в Чорному та Азовському морях

Військово-Морські Сили ЗС України взяли участь у стратегічному командно-штабному навчанні "Козацька воля-2018", які тривали з 25 по 29 вересня у Збройних Силах України. Про це повідомляє Міністерство оборони України.

"Головною метою навчань є нарощування спроможностей органів військового управління в ході ведення оборонних стабілізаційних дій військами, планування та здійснення контрнаступальної операції", - йдеться у повідомленні.

Як зазначив заступник командувача Військово-Морських Сил ЗС України з бойової підготовки контр-адмірал Олексій Неїжпапа, зважаючи на присутність нашого корабельного складу на Азовському морі, 6 тактичних груп корабельного складу Військово-Морських Сил ЗС України на Чорному та Азовському морях, виконують завдання за призначенням в інтересах оперативного угруповання.

"Ми здійснюємо ведення морської розвідки та стабілізаційних дій, охорону пунктів базування, супроводження кораблів та конвоїв, поставку озброєння, військової техніки та запасів у відповідні підрозділи, на кораблі та судна", - додав Неїжпапа.

Зокрема, береговими підрозділами національних ВМС проводяться тактико-спеціальні навчання та заняття, які направлені на забезпечення дій військ (сил), оперативного, бойового, тилового та технічного.

"Одним з основних елементів є здійснення взаємодії з іншими родами та видами Збройних Сил України в інтересах виконання завдань в операціях. В першу чергу взаємодія з Повітряними силами та Десантно-штурмовими військами ЗС України. Ми керуємо діями корабельного складу, у тому числі в інтересах десантно-штурмових військ України, проводимо у взаємодії висадку морського десанту на необладнане узбережжя", - зауважив він.

Водночас катерні тактичні групи провели бойові стрільби, забезпечили ізоляцію ділянки морського узбережжя та захист морських комунікацій. Маневровий рятувальний загін у взаємодії з авіацією здійснив заходи пошуково-рятувального забезпечення — надання допомоги аварійному кораблю та рятування особового складу, що плаває на воді. Мінно-загороджувальні дії провела корабельна група загородження.