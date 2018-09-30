Єгипет перестане купувати газ через вихід на самозабезпечення

Єгипет відмовиться від імпорту газу у зв'язку з тим, що наразі видобуток у країні вийшов на рівень самозабезпечення.

Про це повідомляє Reuters з ссликой на міністра нафти і мінеральних ресурсів Єгипту Таріка аль-Мулла.

За словами міністра, Єгипет відмовиться від імпорту зрідженого природного газу після останньої партії, яку країна отримала минулого тижня.

Також наголошується, що столиця Єгипту Каїр має намір стати регіональним центром торгівлі зрідженим природним газом, тому що за останні роки в країні були відкриті великі родовища.