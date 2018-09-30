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Михайло Грушевський, український історик, громадський та політичний діяч.

За минулу добу бойовики 32 рази обстріляли позиції сил ООС

30 вересня, 2018 - 08:48
Фото Reuters

Окупанти 32 рази відкривали вогонь по позиціях наших військ,в тому числі – 6 разів із застосуванням озброєння, забороненого Мінськими домовленостями. Про це йдеться у ранковому зведені штабу Об’єднананих сил.

"Протягом минулої доби ворог здійснював обстріли наших позицій в районах населених пунктів Кримське, Новозванівка, Луганське, Світлодарськ, Новолуганське, Травневе, Авдіївка, Красногорівка, Мар'їнка, Старогнатівка, Чермалик, Павлопіль, Гнутове, Водяне, Лебединське та Широкине", - йдеться у повідомленні.

Російські окупаційні війська вели прицільний вогонь із гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї. З мінометів 120-го калібру противник обстріляв позиції Об'єднаних сил в районі населених пунктів Кримське, Світлодарськ, Травневе та Новолуганське, а з мінометів калібру 82 мм вів вогонь по опорних пунктах біля Світлодарська та Водяного. Крім того, з озброєння бойових машин піхоти ворог обстрілював позиції наших військ поблизу населених пунктів Кримське та Водяне.

У ході бойових дій втрат один військовослужбовець Об'єднаних отримав поранення.

За даними розвідки, двох бойовиків російсько-окупаційних військ минулої доби знищено та ще 7 поранено.

Від початку поточної доби противник обстріляв позиції Об'єднаних сил поблизу населеного пункту Водяне з гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї. Важке озброєння не застосовувалося. Втрат серед особового складу Об'єднаних сил немає.

Джерело: День

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