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Михайло Грушевський, український історик, громадський та політичний діяч.

Землетрус в Індонезії: Влада повідомляє про 832 загиблих

30 вересня, 2018 - 13:07
Фото Reuters

В Індонезії внаслідок руйнівного землетрусу і цунамі загинули щонайменше 832 людини. Про це повідомляє BBC, посилаючись на дані місцевих рятувальників.

У Червоному Хресті загальну кількість потерпілих від природних катаклізмів оцінили в 1,6 мільйона людей.

У країні триває рятувальна операція. Представники агентства з боротьби зі стихійними лихами звертають увагу на місто Дунгала, де досі невідомі наслідки землетрусу і цунамі.

Нагадаємо, за даними індонезійських рятувальників, після землетрусу в країні зафіксували понад 170 афтершоків.

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