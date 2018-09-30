Землетрус в Індонезії: Влада повідомляє про 832 загиблих

30 вересня, 2018 - 13:07
В Індонезії внаслідок руйнівного землетрусу і цунамі загинули щонайменше 832 людини. Про це повідомляє BBC, посилаючись на дані місцевих рятувальників.
У Червоному Хресті загальну кількість потерпілих від природних катаклізмів оцінили в 1,6 мільйона людей.
У країні триває рятувальна операція. Представники агентства з боротьби зі стихійними лихами звертають увагу на місто Дунгала, де досі невідомі наслідки землетрусу і цунамі.
Нагадаємо, за даними індонезійських рятувальників, після землетрусу в країні зафіксували понад 170 афтершоків.