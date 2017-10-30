Азербайджан, Туреччина і Грузія запустили залізницю в обхід РФ

Лідери Азербайджану, Туреччини і Грузії відкрили 826-кілометрову залізничну лінію, яка зв'язує три країни і встановлює в обхід Росії вантажний і пасажирський зв'язок між Європою і Китаєм.

Про це повідомляє Радіо Свобода.

"Баку - Тбілісі - Карс є частиною великого Шовкового шляху, і важливо, що ми виконали цей проект власним коштом", - сказав Ердоган.

У церемонії відкриття залізниці взяли участь президент Азербайджану Ільхам Алієв, президент Туреччини Реджеп Ердоган і прем'єр-міністр Грузії Георгій Квірікашвілі.

Поїзди виходитимуть з Баку, столиці Азербайджану, потім робитимуть зупинку в Тбілісі, мінятимуть візки під іншу колію в грузинському місті Ахалкалакі і здійснюватимуть останню зупинку в турецькому місті Карс.

Керівник будівництва на грузинській ділянці, директор ТОВ "Залізниця Марабда - Карцахі" Олег Бічіашвілі заявив, що на першому етапі пропускна здатність нової залізничної лінії становитиме 5 млн тонн вантажів за рік, але надалі її планується збільшити до 15 млн.

Переговори про будівництво лінії розпочалися ще в середині 1990-х років. Передбачається, що вантажі по новій магістралі, в обхід транспортних систем Росії, перевозитимуться не лише з Азербайджану, а й держав Центральної Азії.