Держборг України збільшився до $77 млрд

Сукупний державний (прямий) і гарантований державою борг України збільшився на 0,62%, або на 470 млн - до $77 млрд. Про це повідомляють в прес-службі Міністерства фінансів.

В національній валюті держборг зріс на 4,32%, або на 84,65 млрд грн, - до 2,04 трлн грн.

Загальний розмір прямого держборгу станом на 30 вересня становив 1,7 трлн грн ($65 млрд) проти 1,6 трлн грн, або $64,4 млрд за серпень.

Прямий зовнішній борг за місяць збільшився на $1,3 млрд до $38,6 млрд, тоді як прямий внутрішній борг виріс на 4,7 млрд грн до 699,7 млрд грн ($26,3 млрд).

Гарантований державою борг на кінець вересня становив 318,3 млрд грн, або $12 млрд.

Нагадаємо, обсяг платежів з погашення державного боргу на 2018 рік прогнозується у розмірі 175,7 мільярда гривень, що на 46,17 мільярда гривень більше, ніж у 2017 році.