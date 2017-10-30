Донька Умерова: Росія засекретила документи щодо звільнення батька

Айше Умерова – донька заступника Меджлісу кримськотатарського народу Ільмі Умерова – розповіла, що усі документи щодо звільнення її батька з російського ув’язнення є засекреченими.

Про це вона заявила у коментарі 5 каналу.

"У нас поки немає ніяких документів, у нас немає жодного папірця на руках - закрита справа, є указ, немає указу. Всі документи абсолютно засекречені, тому робота адвокатів в найближчі дні - з'ясувати, дістати всі ці документи і потім вже ми зможемо щось планувати", - зазначила Айше Умерова.

Вона також підтвердила, що Ільмі Умеров має намір спробувати знову потрапити у Крим.

25 жовтня Росія видала Туреччині представників Меджлісу Ахтема Чийгоза та Ільмі Умерова.

27 жовтня літак із Умеровим і Чийгозом приземлився в аеропорту Бориспіль.

Президент України Петро Порошенко повідомив, що лідер Туреччини Реджеп Таїп Ердоган посприяв звільненню кримських заручників.

Лідери Меджлісу були захоплені окупаційною владою Криму за сфабрикованим звинуваченням в організації "масових заворушень" під час окупації Росією українського півострова. В результаті Чийгоз був засуджений до восьми років колонії загального режиму, а Умеров - до двох років колонії-поселення.