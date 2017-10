Екс-глава передвиборчого штабу Трампа Манафорт здався ФБР, - ЗМІ

Колишньому керівнику президентської кампанії Дональда Трампа, Полу Манафорту, висунули звинувачення у розслідуванні справи щодо можливого втручання РФ у вибори. Про це повідомляє The New York Times із посилання на джерела.

Манафорту та його колишньому бізнес-партнеру Ріку Гейтсу в понеділок вранці наказали здатися федеральним органам США. Це перші звинувачення в рамках спеціального розслідування. Як саме звинувачення висунули проти Манафорта та Гейтса, поки точно невідомо, пише Європейська правда.

Пізніше видання повідомило, що Манафорт сьогодні о 8:15 за місцевим часом прибув до офісу ФБР у Вашингтоні разом зі своїм адвокатом.

Гейтс є давнім протеже і партнером по бізнесу Манафорта. Його ім'я з'являється у документах, пов'язаних з компаніями, які фірма Манафорта створила на Кіпрі для отримання платежів від політиків та бізнесменів зі Східної Європи.

Манафорт перебуває під слідством за порушення податкового законодавства, відмивання грошей та таємне лобіювання. Він відкидає всі звинувачення.

JUST IN: Paul Manafort enters FBI office in Washington, D.C. a short time ago https://t.co/E873LtJI2f pic.twitter.com/9jV0NyZq9T

— Bloomberg (@business) 30 октября 2017 г.