Екс-міністра Естонії підозрюють у педофілії і насильстві

Шведська поліція отримала від адвокатського бюро листа зі звинуваченнями колишнього міністра фінансів Естонії Мадіса Ююрике в педофілії і насильстві стосовно передбачуваної жертви. Про це повідомляє естонське видання Postimees.

Наголошується, що в березні адвокатське бюро Mats Carnestedt звернулося до поліції Стокгольма зі звинуваченнями в педофілії Мадіса Ююрике. Є дані про те, що правоохоронці прийняли заяву з цього приводу, однак на даний момент невідомо, чи порушили кримінальну справу.

Зі свого боку, екс-міністр стверджує, що звинувачення проти нього - брехня. Він зазначив, що поліція ще не допитувала його, а сам він подав в поліцію скаргу на заявника, звинувативши його в наклепі і брехні.

Колишній член уряду Естонії, 74-річний Мадіс Ююрике, - зарубіжний естонець. У нього є особливі заслуги перед даною країною у справі побудови її економіки в період після відновлення незалежності. У 1992-1994 роках він обіймав пост міністра фінансів Естонії, пізніше був радником прем'єр-міністра.

Нагадаємо, 26 жовтня Європейський парламент схвалив резолюцію із засудженням будь-яких форм сексуального насильства та закликав вивчити усі випадки домагань у стінах інституції.