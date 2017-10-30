Глава МЗС Іспанії: Пучдемон може брати участь у виборах в Каталонії, якщо не буде у в'язниці

Міністр закордонних справ Іспанії Альфонсо Дастіс повторив позицію офіційного Мадрида щодо того, що Карлес Пудчемон може взяти участь в регіональних виборах в Каталонії.

У той же час Дастіс підкреслив, що участь Пучдемона у виборах буде можливою, якщо він не опиниться у в'язниці, повідомляє ВВС.

Сам Пучдемон раніше заявляв, що не визнає рішення Мадрида про позбавлення його повноважень.

Нагадаємо, прем'єр-міністр Іспанії Маріано Рахой заявив, що Кабінет міністрів Іспанії ухвалив рішення розпустити парламент і уряд Каталонії після того, як 27 жовтня парламент Каталонії оголосив про незалежність регіону.

Дії Барселони не підтримали Євросоюз і США. Також позицію Каталонії відкинули Німеччина і Франція.

Глава МЗС України Павло Клімкін заявив, що Україна підтримує територіальну цілісність Іспанії в рамках міжнародно визнаних кордонів.

Прокуратура Іспанії заявила про плани висунути звинувачення лідеру Каталонії Карлесу Пучдемону за непокору. Також Мадрид вже призначив главу регіону.