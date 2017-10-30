Головні сепаратистські партії Каталонії підуть на скликані Мадридом вибори

Дві головні партії Каталонії, які виступають за незалежність автономії, Європейська демократична партія (PDeCAT) та Ліва республіканська партія (ERC) оголосили, що візьмуть участь у скликаних Мадридом дострокових виборах.

Про це повідомляє Європейська правда з посиланням на іспанське видання El Pais.

Головний координатор PDeCAT Марта Паскаль у понеділок підтвердила, що партія піде на вибори 21 грудня.

Раніше із аналогічною заявою виступив спікер ERC Серджі Сабріа.

Обидві партії прийняли рішення на рівні свого керівництва. Утім, вони ще не визначили, чи виступлять на виборах окремо, чи утворять коаліцію.

"Ми побачимося на виборах, пане Рахой. Ми не боїмося йти на вибори", - заявила Паскаль у зверненні до преси. Тепер партія PDeCAT, яку представляє відсторонений глава уряду Каталонії Карлес Пучдемон, приступить до розробки механізму відбору кандидатів на вибори.

"Ми будемо шукати формулу для тих, хто захищає не тільки свободу, але й самоуправління", - заявила Паскаль.