Грузія очікує від України дій з екстрадиції Саакашвілі, - прокуратура

Влада Грузії очікує від України конкретних кроків з екстрадиції колишнього президента країни Міхеіла Саакашвілі.

Про це заявив заступник головного прокурора Грузії Георгій Гогадзе, передає "Інтерфакс-Україна".

"Ми тричі зверталися до відповідних компетентних органів України та очікуємо від них дієвих заходів", - відповів Гогадзе на питання журналістів стосовно ситуації, пов'язаної з питанням можливої екстрадиції Саакашвілі.

На думку заступника головного прокурора Грузії, якби не було відповідних підстав у прокуратури країни вимагати екстрадиції Саакашвілі, то запит українській стороні не відправляли б.

Гогадзе зазначив, що наразі в української влади не повинно бути причин відмовляти в екстрадиції.

Заступник головного прокурора Грузії наголосив, що "прокуратура зробить все можливе для того, щоб всі ті особи, які вчинили злочини на території Грузії, постали перед правосуддям".