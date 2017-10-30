Гриневич: Висновки Венеційської комісії щодо закону про освіту очікуються 11 грудня

Висновок Венеційської комісії щодо закону України "Про освіту" можна очікувати приблизно 11 грудня.

Про це повідомила міністр освіти та науки Лілія Гриневич, передає "112 Україна".

"Офіційні рекомендації будуть винесені на сесії Венеційської комісії в грудні. Орієнтовно, вони мають бути оприлюднені 11 грудня", - сказала міністр.

Гриневич відкидає імовірність того, що рекомендації комісії можуть суперечити інтересам України.

"Думаю, такого не трапиться. Ми спілкуватимемось із експертами, пояснюватимемо, що ми запобігаємо дискримінації дітей, які навчаються у школах нацменшин", - підкреслила вона.

За її словами, попередніх висновків наразі немає.

"Ми написали нашу аргументації до комісії, чому саме така стаття і чому ми вважаємо, що ми не порушуємо наших міжнародних зобов’язань, не порушуємо Конституцію України", - поінформувала Гриневич.

Вона зазначила, що у вівторок, 31 жовтня, проведе переговори із шістьма експертами Венеційської комісії.

"Ми будемо спілкуватися про всі нюанси і наші аргументи щодо статті про мову освіти. Я буду готова відповідати на питання експертів", – наголосила міністр.