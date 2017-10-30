Хорватія планує ввести євро протягом 7-8 років, - прем'єр

Хорватія має намір приєднатися до єврозони протягом найближчих семи-восьми років. Про це заявив прем'єр-міністр країни Андрій Пленкович, повідомляє ЄП з посиланням на Reuters.

"Ми не будемо вказувати точні дати, але ми хочемо, щоб Хорватія стала членом єврозони протягом двох урядових термінів", - сказав Пленкович на економічній конференції, присвяченій впровадженню євро в Хорватії.

Як відомо, поточний правоцентристський уряд прийшов до влади рік тому.

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