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Джон Адамс, американський політик, юрист, другий президент США

Кількість жертв негоди в Європі зросла до 7

30 жовтня, 2017 - 16:04
Фото: iPress.ua

Загальна кількість жертв урагану "Герварт", що пронісся країнами Західної та Центральної Європи, становить не менше семи осіб.

Троє людей загинули у Німеччині через нещасні випадки, спричинені ураганом, повідомляє Deutsche Welle.

У федеральній землі Нижня Саксонія потонув 63-річний чоловік. Разом зі своїм братом він ночував у кемпінгу на березі Північного моря. Вночі кемпінг затопила вода і чоловік не зміг урятуватися.

У землі Мекленбург - Передня Померанія перекинувся моторний човен із трьома туристами на борту. Внаслідок інциденту на місці загинула одна жінка. Згодом у лікарні від ран помер ще один потерпілий. Доля третього потерпілого невідома.

У Польщі після буревію загинули дві особи, повідомляє Польське радіо. В Опольському воєводстві на проїжджаючий автомобіль впало дерево і вбило водія, а в Західно-Поморському – загинув водій, який наїхав на дерево, що лежало на проїжджій частині.

По всій Польщі понад 16 тисяч пожежників і рятувальників борються з наслідками стихії. Десятки тисяч осіб залишаються без світла, – найбільше на Нижній Сілезії. Півтисячі будинків пошкоджено, частина потягів курсують з порушенням графіку.

У Чехії внаслідок падіння дерев також загинули двоє людей, повідомляє Радіо Прага. Станом на ранок понеділка кілька сотень домогосподарств залишаються без електроенергії, 22 залізничні маршрути залишаються заблокованими через повалені дерева.

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