Коломийський музей отримав відзнаку TripAdvisor

Музей писанкового розпису, філіал Національного музею народного мистецтва Гуцульщини та Покуття імені Й. Кобринського, що в місті Коломия на Івано-Франківщині, отримав сертифікат-відзнаку від популярного у всьому світі сайту для мандрівників TripAdvisor.

Про це повідомляє "Дзеркало Коломиї".

У відзнаці зазначено, що "Сертифікат про досконалість" (Certificate of excellence) міжнародні експерти з туризму надали Музею писанкового розпису, який має неофіційну назву Музей "Писанка", за високий рейтинг від відвідувачів.

Загалом на міжнародному сайті TripAdvisor міститься понад 500 мільйонів відгуків про заклади туристичної сфери у всьому світі.

Варто зазначити, що коломийський музей – єдиний у світі музей писанки або писанкового розпису. Споруда, в якій його розміщено, зведена в формі 13-метрового яйця-писанки. Експозиція музею налічує понад 12 тисяч писанок і декоративних яєць із різних регіонів України та країн світу. У колекції зберігаються традиції розпису ще дохристиянських часів.