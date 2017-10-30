Концентрація в атмосфері двоокису вуглецю зростає рекордними темпами, - ООН

Темп підвищення концентрації вуглекислого газу (CO2) протягом 2016 року був найвищим в історії спостережень. Такі висновки оприлюднила в понеділок, 30 жовтня, Всесвітня метеорологічна організація ООН у Женеві, передає інформаційне агентство Reuters.

За даними дослідників, впродовж минулого року темпи зростання вмісту вуглекислоти в повітрі перевищував на 50 відсотків середньорічні темпи за всі попередні 10 років.

Головною причиною такого раптового зростання вмісту "парникового газу" з 400 до 403,3 частки на мільйон вчені пояснюють кількома чинниками, насамперед "поєднанням людської діяльності та сильним (ураганом. - Ред.) "Ель-Ніньйо", передає AFP. Нинішні показники - такі ж високі, як і кілька мільйонів років тому. Тоді рівень світового океану на 20 метрів перевищував теперішній рівень, застерігають представники організації.

Минулоріч також спостерігалося підвищення концентрації й інших "парникових газів", у тому числі й метану, хоч і не такими швидкими темпами, як у випадку з двоокисом вуглецю.

Ці дані було оприлюднено за тиждень до проведення Кліматичної конференції ООН, яка пройде з 6 по 17 листопада в німецькому Бонні.