Президент Франції Еммануель Макрон підписав новий антитерористичний закон, який замінить надзвичайний стан, введений після терактів 13 листопада 2015 года.

Церемонія підписання відбулася в понеділок, 30 жовтня, в Єлисейському палаці.

"Закон набуде чинності з завтрашнього дня... його ефект стане зрозумілий протягом двох років" - цитує Макрона НВ з посиланням на Le Figaro.

Після набуття чинності закону у Франції припинить свою дію надзвичайний стан, який діяв майже два роки після терактів в Парижі 13 листопада 2015 року.

Як пише DW, закон полегшить владі застосування штрафних санкцій по відношенню до так званих "проповідників ненависті". У майбутньому влада зможе закривати мечеті та інші релігійні установи, якщо в них поширюються "теорії та ідеї" тероризму. Раніше для цього владі потрібно було пред'явити документи в письмовій формі або задокументовані конкретні висловлювання.

Критикували новий закон ліві і правозахисні організації, побоюючись серйозного обмеження свобод громадян. Однак праві і Національний фронт назвали закон занадто м'яким.