Майже 400 населених пунктів лишилися без світла через негоду

Через ускладнення погодних умов 29 жовтня та вночі 30 жовтня були знеструмлені 389 населених пунктів.

Про це повідомляє прес-центр Державної служби з надзвичайних ситуацій.

У відомстві розповіли, що через дощ, мокрий сніг та сильні пориви вітру спрацювала система захисту ліній електропередач.

В результаті сталося знеструмлення 389 населених пунктів у 10 областях, а саме: Львівська - 129 населених пунктів, Тернопільська - 68, Хмельницька - 51, Чернівецька - 50, Івано-Франківська - 32, Вінницька - 21, Рівненська - 13, Полтавська - 12, Київська - 8 та Закарпатська - 5 населених пунктів.