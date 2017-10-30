Між Данією та Британією прокладуть найдовший у світі силовий кабель

Данія та Велика Британія прокладуть найдовший у світі силовий кабель, Link Viking, який з'єднає данські та британські електромережі через Північне море.

Відповідна заява розміщена на сайті Міністерства енергетики Данії, передає ЄП.

Цей кабель дозволить Данії збільшити експорт електроенергії до Британії. Крім того, Данія також збільшить імпорт через нову мережу до Німеччини.

Кабель довжиною понад 750 км буде коштувати 11 млрд данських крон (близько $1,7 млрд) - це буде найдовший кабель постійного струму в світі.

Кабель починатиметься у данській комуні Ваєн в Південній Ютландії, а в Британії виходитиме на берег приблизно в 170 км на північ від Лондона в Англії, переважна частина його буде розташована на дні Північного моря.

Пропускна здатність підключення складе 1400 МВт, що відповідає трохи більше третини середнього споживання електроенергії Данії.

Нагадаємо, у парламент Ісландії проходять 8 політичних партій.