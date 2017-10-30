МОЗ: Держава платитиме сімейним лікарям за кожного пацієнта напряму

Зміни на рівні сімейних лікарів, терапевтів, педіатрів розпочнуться вже з січня. Лікарі первинної ланки та заклади охорони здоров'я первинної ланки будуть отримувати оплату напряму від держави за кожного пацієнта, передає Укрінформ.

З часом така сама схема оплати за пацієнта буде впроваджена і на вторинній та третинній ланках за операції, розповів заступник міністра охорони здоров'я Павло Ковтонюк.

«Держава починає напряму платити медичним закладам і вимагати від них тільки надання пацієнтам чіткого переліку медичних послуг, перелічених в Порядку надання Первинної медичної допомоги. Все, що лікарі та медичні заклади зможуть зекономити, вони отримають як власний прибуток. Також закон про автономізацію медичних закладів (2002) відміняє прив'язку зарплат лікарів до тарифної сітки. Відтепер заробітна платня буде залежати від кількості пацієнтів, яких підтримує конкретний сімейний лікар, терапевт, педіатр», - розповів Ковтонюк.

Заступник міністра зауважив, що зміни першими відчують ті лікарі, які вирішать працювати у статусі фізичної особи-підприємця (ФОП).

«Вони зможуть найбільш оперативно налагодити ефективну практику та збільшити свої прибутки. Медична практика (лікар-ФОП або медичний заклад первинної допомоги) буде отримувати від 740 тисяч гривень до мільйона гривень річного доходу за підтримку 2000 пацієнтів», - сказав Ковтонюк.

За розрахунками МОЗ, у ефективної практики близько половини від цього бюджету піде на її утримання, решта - на зарплати.

В той самий час, якщо пацієнту не буде подобатись його спільна робота з сімейним лікарем, він просто підпише декларацію з іншим лікарем, уточнив заступник міністра.

Стосовно оплати за медичні послуги на вторинній та третинній ланці (високоспеціалізована допомога, яка надається, зокрема, і в інститутах академії меднаук), заступник міністра повідомив, що оплата буде здійснюватися за пролікований випадок. Введення такої системи для вторинного та третинного рівня планується протягом 2019-2020 років.

«Оплата за операції на рівні спеціалізованого лікування (вторинний та третинний рівень медичної допомоги) буде відбуватись за моделлю “за пролікований випадок” (наприклад, проведення операції). Держава буде платити встановлений тариф за лікування кожного пацієнта з певним діагнозом. В тариф будуть включатись всі видатки: оплата праці лікарів та медичного персоналу, ліки, перебування в лікарні, аналізи та діагностичні процедури, комунальні та капітальні видатки тощо», - сказав Ковтонюк.

Таку модель фінансування охорони здоров'я, яка впроваджує такий механізм оплати за медичні послуги, Верховна Рада ухвалила 19 жовтня, прийнявши медичну реформу.

«За всі послуги, які увійшли в програму медичних гарантій, тариф буде платити держава за пацієнта. В цьому є сенс реформи, щоб оплачувати лікування почала держава через страховий механізм фінансування... Точні тарифи будуть розраховані ближче до подання бюджету на 2019 рік», - сказав Ковтонюк.

Весь обсяг послуг, який надаватиметься громадянам безоплатно, буде перелічено в Програмі медичних гарантій, яку буде щорічно затверджувати разом з Державним бюджетом Верховна Рада.

Заступник міністра уточнив, що пріоритетом для включення в Програму медичних гарантій завжди будуть послуги, які загрожують життю та здоров'ю. Послуги на рівні екстреної допомоги та пов'язане лікування завжди будуть надаватися безоплатно.