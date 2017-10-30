МОЗ оприлюднило інструкцію щодо вибору сімейного лікаря

Українці можуть уже шукати собі лікаря первинної ланки, у якого будуть обслуговуватися з початком медичної реформи.

Обрати фахівця можна незалежно від місця реєстрації пацієнта, проживання чи сплати за обслуговування. Приписна кампанія пацієнтів до лікарів вже триває в пілотному режимі, повідомляє сайт Міністерства охорони здоров'я.

"Тепер медична допомога не прив’язана до місця прописки, проживання чи розміру хабара. Кожен українець може вибрати терапевта, педіатра, або сімейного лікаря у будь-якому медичному закладі, а гроші за ваше медичне обслуговування заплатить держава. Поки приписна кампанія (процес вибору лікаря і укладення договорів) триває у пілотному режимі. А дата початку всеукраїнської кампанії буде визначена після того, як закон №6327 підпише Президент", - йдеться у повідомленні.

Перший принцип, за яким потрібно обрати терапевта чи сімейного лікаря - власне бажання пацієнта обслуговуватися саме в цього конкретного спеціаліста. Якщо той спеціаліст, у якого пацієнт обслуговувався до цього часу, влаштовує, то угоду можна укласти з ним. Якщо пацієнт бажає змінити лікаря, при пошуку нового спеціаліста варто врахувати рекомендації родичів, знайомих. Також інформацію про лікарів первинної ланки можна отримати безпосередньо в реєстратурі медзакладу або в місцевому відділі охорони здоров'я.

Наступним кроком є укладання декларації з лікарем. Заклади первинної меддопомоги, в яких працюють сімейні лікарі, підписують контракт із Національною службою здоров’я, а пацієнти – декларацію з тими лікарями, яких самі собі обрали.

Декларація підписується безстроково. З іншого боку, якщо пацієнту не сподобалося обслуговування у фахівця, він у будь який час може укласти угоду з іншим лікарем. Для укладення угоди знадобляться паспорт та ідентифікаційний код. Для підписання декларації з педіатром - свідоцтво про народження дитини та документи (паспорт та код) обох його батьків або опікунів.

Лікар вносить дані пацієнта в систему і роздруковує декларацію у двох примірниках (один із них залишається у вас), – і з цього моменту ви можете звертатись до лікаря у будь-який час.

У МОЗ наголошують, що перед підписанням потрібно уважно перевірити декларацію.

"Декларація з’явиться в системі після подвійної авторизації: лікар попросить назвати код, який надійде вам СМС-повідомленням. Якщо ж у вас немає мобільного телефону, лікар сфотографує чи відсканує ваші документи, щоб долучити їх до декларації. Тільки після цього декларація з’явиться у системі", - повідомляють у МОЗ. Зразки декларації доступні за посиланням (https://goo.gl/PpXFPz).

На випадок відпустки або хвороби у вашого лікаря має бути заміна — інший лікар первинної ланки або черговий заклад первинної медичної допомоги. Якщо пацієнту знадобиться допомога, а він знаходиться в іншому місті, то можна звернутися до найближчого закладу первинної медичної допомоги.

Один лікар може обслуговувати максимум 2 тисячі пацієнтів. Виняток можуть складати ситуації, наприклад, коли лікар працює в селі, де проживає більше 2 тисяч людей.

До лікаря первинної ланки пацієнт може звертатися з будь-якими питаннями, пов’язаними із здоров’ям. У разі своєчасного звернення більшість проблем із здоров’ям можуть бути вирішені на рівні первинної ланки. Крім безпосереднього обстеження і лікування, лікарі первинної ланки будуть також видавати направлення до вузькопрофільних спеціалістів, виписувати рецепти на ліки, в т.ч. які підпадають під програму “Доступні ліки” (безкоштовні ліки в аптеці, за які платить держава), та будь-які медичні довідки, наприклад, до басейну тощо.

Також в МОЗ закликають українців не давати гроші за обслуговування в державних та комунальних закладах охорони здоров'я

"У 2018 році заклад, в якому працює сімейний лікар, почне отримувати пряму річну оплату за обслуговування кожного пацієнта, який уклав з ним договір Планується, що у 2018 році середня виплата на первинній ланці складе близько 370 грн на одного пацієнта, у 2019 - 450 грн. Практика у 2000 пацієнтів може мати річний дохід від 740 000 грн до 1 000 000 грн у 2018 та від 900 000 до 1 200 000 грн у 2019. У цей бюджет входять оренда кабінету, оплата роботи лікаря, медсестри (фельдшера), прості витратні матеріали та часткове покриття аналізів. Близько половини цих коштів — видатки практики, все інше — зарплата працівників (лікаря, медсестер, фельдшерів)", - повідомили у МОЗ.

За цими тарифами закладам первинної медичної допомоги буде платити держава.