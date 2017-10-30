На Київщині ввели план-перехоплення "Сирена" через розстріл Окуєвої

У Національній поліції підтвердили інформацію про загибель добровольця АТО Аміни Окуєвої та повідомили про введення плану-перехоплення "Сирена" в Київській області у зв'язку із вбивством.

Про це повідомив спікер Нацполіції України Ярослав Тракало, передає "Інтерфакс-Україна".

Він розповів про введення в Київській області оперативного план-перехоплення "Сирена".

Цей план вводять, коли відбувається розшук озброєних та інших злочинців, які становлять підвищену суспільну небезпеку.

Нагадаємо, що невідомі обстріляли з кущів автомобіль Аміни Окуєвої, вона загинула.