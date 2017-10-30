На стадіоні у Мексиці сталася стрілянина, є загиблі

У Мексиці в штаті Герреро група озброєних людей відкрила стрілянину по глядачах аматорського футбольного матчу. Внаслідок події 2 людини загинули і 1 отримав поранення. Про це повідомляє видання Quadratin.

Інцидент стався о 15:00 за місцевим часом. Спочатку повідомлялося про трьох поранених, проте пізніше представники Червоного Хреста підтвердили, що двоє з них загинули.

Поранений був відправлений у шпиталь, лікарі оцінюють його стан як важкий. Зазначено, що тіла двох загиблих родичі забрали додому.

Нагадаємо, чоловік в костюмі Санта-Клауса відкрив вогонь на вечірці з нагоди Хелловіна в американському місті Остін.