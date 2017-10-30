На Сумщині Тростянець став єдиним з 25 міст, де нинішні вибори голови ОТГ були неконкурентними

На Сумщині вибори проходили у 9 об’єднаних територіальних громадах. Можливість волевиявлення отримали до 65 тисяч громадян.

Це вже другі вибори в громадах Сумської області, що відбулися нинішнього року. Як зазначив у розмові з кореспондентом «Дня» консультант з комунікацій Офісу реформ у Сумському регіональному відділенні Асоціації міст України Карен Агаджанов-Гонсалеc, ще одна, десята – Чупахівська ОТГ Охтирського району – піде на вибори 24 грудня, оскільки необхідні документи не було оформлено вчасно. Загалом в області на сьогодні обрано представницькі органи у 27 об’єднаних територіальних громадах.

Найбільші об’єднані територіальні громади, де 29 жовтня відбулися вибори, – це Буринська міська, що об’єднала більшу частину Буринського району, Тростянецька міська та Чернеччинська сільська ОТГ Охтирського району

Координаторка спостереження громадської мережі «Опора» за виборами у Сумській області Ірина Стегній зазначає, що під час підготовки до виборів та під час здійснення процесу голосування особливих порушень виявлено не було. Переважно, йшлося про дрібні порушення. Як-то видача бюлетенів без пред’явлення паспортів (оскільки «в селі одне одного всі знають»), тісні приміщення та недостатня кількість кабінок, що створювало певні незручності для виборців.

Не обійшлося й без казусів: у Дубов’язівці дільнична виборча комісія розпочала роботу на годину раніше, ніж передбачено законодавством, оскільки її члени забули перевести годинник з літнього на зимовий час. А у місті Буринь було зафіксовано факт агітації виборців уже в день виборів однією з кандидаток, яка їздила з переносною скринькою для голосування і агітувала за БПП.

До речі, особливістю виборів у Буринській ОТГ було те, що тут на одне депутатське місце претендували аж по 10 кандидатів (278, обрати з яких мали 26). Тоді як в інших громадах «конкурс» на депутатське місце був куди меншим.

Цікава ситуація вийшла й з виборами голови Тростянецької ОТГ, на місце якого претендував усього один кандидат – Юрій Бова.

«Те, що у деяких громадах конкуренція на місце очільника ОТГ була мінімальною, може свідчити про певні попередні домовленості, – вважає Ірина Стегній, –адже рейтинги популярності кандидатів відомі заздалегідь. Можливо, хтось і злякався рейтингів, але це не причина не боротися і не доносити до виборців свою позицію. В результаті Тростянець став, очевидно, єдиним з 25 міст в Україні, де нинішні вибори голови ОТГ були взагалі неконкурентними».

За словами Ірини Стегній, реєстрація кандидатів в області проходила практично без порушень, нікому в реєстрації не було відмовлено. Проте, деякі кандидати в процесі передумали самі і зняли свої кандидатури. Приміром, в Комишах Охтирського району таких було 10.

За попередніми даними, у великих міських ОТГ результати виборів наступні: у місті Тростянець голова та 16 депутатів – від «Сили людей», 5 – від «Батьківщини», 3 - від «Солідарності» та 2 – від «Відродження». У місті Буринь – голова та 10 депутатів – від «Батьківщини», 5 – від «Солідарності», 3 - від «Волі народу», по 2 – від Радикальної партії, Аграрної партії, «Самопомочі» та «Нашого краю». В обидві ради обирали по 26 депутатів.

Алла Акіменко, Суми