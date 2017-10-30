На Вінниччині під час виборів в ОТГ використали нові "тренди"

29 жовтня перші місцеві вибори відбулися у дев’яти об’єднаних територіальних громадах Вінниччини: одна з них міська, вісім – сільських та селищних. За попередніми даними, у семи ОТГ перемогу здобули представники від політичної партії Блок Петра Порошенка «Солідарність», двоє самовисуванців, щоправда, один із них йшов на вибори за підтримки БПП. І хоча виборча кампанія відбувала мляво і без потужних політичних змагань, без нових «трендів» та технологій не обійшлося.

«Ще до виборів було очевидно, хто стане фаворитом виборчих перегонів, адже особливої конкуренції між кандидатами не було, – запевняє голова вінницького осередку Комітету виборців України Владислав Телень. – Ті порушення, які фіксували спостерігачі, не вплинули на процес голосування. Але ми побачили достатньо нову технологію. Кілька сотень бюлетенів були проголосовані наступним чином: наприклад, у бюлетені п’ять кандидатів, напроти чотирьох прізвищ столи мінуси, а навпроти одного плюс. Спершу я подумав, що народ таким чином розважається, але коли голови ДВК почали масово дзвонити і повідомляти про такі випадки, то вже стало зрозуміло, що хтось «допомагає». Ми порадили ДВК ухвалювати рішення щодо визнання чи невизнання таких бюлетенів, оскільки саме так диктує законодавство. Раніше таких «трендів» ми на місцевих виборах не фіксували. Маємо своє виборче «ноу-хау».

Координаторка громадської мережі ОПОРИ за виборами у Вінницькій області Наталія Величко каже, що грубих порушень зафіксовано не було, але окремі випадки упродовж дня все-таки відбулися. Досить активними були представники різних виборчих партій, які відвідували різні ДВК, що суперечить виборчому законодавству. Спостерігачі від ОПОРИ зокрема зафіксували візит народного депутата України від політичної партії «Блок Петра Порошенка «Солідарність» Миколи Кучера і депутатки Вінницької обласної ради від політичної партії Блок Петра Порошенка «Солідарність» Лариси Білозір до ДВК у Краснопільці. Також «десант» політичної партії «Батьківщина» висадився у Гнівані. Серед них були як депутати облради, так і районні та міські посадовці. На зауваження спостерігачів ОПОРИ «гості» залишили дільниці без обурення.

«Один з головних казусів, який трапився упродовж виборів, полягав у неналежному виготовлені бюлетенів. Так, на ДВК Лука-Мелешківської ОТГ в бюлетенях не було прізвища одного з кандидатів у депутати. Ним виявилася Валентина Бевз, кандидатка у депутати від політичної партії Всеукраїнське об’єднання «Батьківщина». Члени ДВК повідомили голову Територіальну виборчу комісію та склали акт з приводу цього випадку. ТВК вирішила додрукувати коректні бюлетені, їх привезли десь о 14.00. Процес голосування не припинявся, – повідомляє Наталія Величко. – Також спостерігачі зафіксували, що на виборах в Луці було недостатньо скриньок для голосування, а представники однієї із політичних сил встановили на одній із виборчих дільниць камери відеоспостереження, аби «фіксувати виборчий процес», хоча законодавство забороняє фото- чи відеофіксацію волевиявлення виборців. Також був зафіксований випадок, коли на дільницю в Гнівані виборець прийшов з ІД-карткою, що викликало шок у членів комісії. Але згідно з виборчим законодавством картка є документом, який дозволяє проголосувати, тому після консультації виборцю не відмовляли. Надходили повідомлення про підкуп виборців, але жодне з них не підтвердилося. У одній ОТГ, наприклад, розповідали, що представники кандидата роздавали агітаційні листівки, складені у формі конверта з 205 гривням. Чому 205? Пояснення дивне: тому цей кандидат йшов у списику під номером п’ять. Але все це на рівні чуток та пліток».

За попередніми даними, явка по області склала 49,5%. Найбільша кількість виборців була зафіксована у Краснопільській ОТГ 69%, а найнижча у Гніванській – 43%. Охорону на виборчих дільницях забезпечували 118 працівників поліції. Вони слідкували за правопорядком на п’ятдесяти дільничних виборчих комісій. За інформацією відділу комунікації поліції Вінницької області, за час передвиборчої агітації до поліції надійшло лише чотири заяви про можливий підкуп виборців та поширення недостовірної інформації про кандидата. Ці випадки зареєстровані і наразі перевіряються.

Олеся ШУТКЕВИЧ, Вінниччина