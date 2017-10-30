На Волині в результаті виборів в ОТГ будуть змінені межі двох районів

На Волині відбулися вибори у 19 новостворених об’єднаних територіальних громадах. Загалом перемогу на них отримали як представники Блоку Петра Порошенка, так і УКРОПу, або самовисуванці, яких підтримували ці політичні сили. Є декілька новообраних сільських голів, які працювали на цих посадах багато років і знову здобули переконливу перемогу. Це Сергій Пальонка (Зарічненська ОТГ Володимир-Волниський район), Сергій Панасевич (Оваднівська ОТГ Володимир-Волинський район), Світлана Соколюк (Городищенська ОТГ Луцький район), лександр Палінкевич (Колківська ОТГ Маневицький район), Сергій Яручик (Боратинська ОТГ Луцький район), Володимир Крижук (Рівненська ОТГ Любомльський район). Цікаво, що по Любешівській ОТГ, яка буде однією з найбільших на Волині, перемагає нинішній голова Любешівської РДА Олег Кух, хоча останнім часом тут активно працює народний депутат від УКРОПу Ірина Констанкевич, котра дієво захищає інтереси свого виборчого округу.

Особливими стали вибори у новостворені ОТГ для мешканців кількох волинських сіл, які після них будуть «приписані» до інших районів. Так, до складу Городищенської ОТГ увійшли Городищенська сільська рада (села Городище, Григоровичі, Мартинівка), Несвічівська сільська рада (село Несвіч) Луцького району. А також – Бережанківська сільська рада (село Бережанка), Михлинська сільська рада (села Михлин, Загаї, Маруся), Угринівська сільська рада (села Угринів, Дубова Корчма) Горохівського району. Приєднані будуть не найбідніші села, а Угринів взагалі одне з найбагатших на Волині завдяки наявності тут потужного аграрного підприємства. А ось Оваднівська ОТГ Володимир-Волинського району отримала завдяки виборам справді «бідного родича». Це населені пункти Гайківської сільради сусіднього Турійського району. Анатолій Жолоб, донедавна – багаторічний гайківський сільський голова (а тепер – виконувач обов’язків старости) каже, що приєднання до Овадно селяни сприймають як відновлення історичної справедливості. «Те, що адмінреформа – це єдиний шанс для розвитку місцевих громад, у Гайках зрозуміли вже давно, – каже він. – У Турійському районі ми були першими, хто виявив ініціативу створити ОТГ. Села, віднесені у 60-х роках минулого століття до нашої сільради, споконвіку були не турійські, а володимир-волинські. Але потрібно було тоді формувати Турійський район – так вирішили, а що, певно, бракувало сіл, населення, то Гайки, Ягідне, Замости, Руду і віднесли до Турійського району. Але навіть Замости ближче до Володимира-Волинського, аніж до Гайків, центру сільради! Наші люди лікуються у Володимир-Волинській лікарні, наші діти навчаються у школах Володимира-Волинського, ми маємо з цим містом, із селами Володимир-Волинського району значно краще транспортне сполучення, ніж з Турійськом».

Натомість Оваднівська ОТГ отримує «турійські» села, в яких нема газу, вуличного освітлення, не працюють ФАПи, нема значних платників податків, нема особливої надії на прихід інвестора, бо місцеві розібрали землю і обробляють своїми родинами. Нема навіть автобусного рейсового сполучення. Але в потужній Оваднівській ОТГ і при зміні меж районів люди сподіваються на нове життя.

Наталія МАЛІМОН, «День», Луцьк