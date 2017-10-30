Один з керівників київської поліції брав участь у викраденні бізнесмена, - прокуратура

Одного з керівників відділу кримінальної поліції Деснянського райуправління київської поліції затримали за підозрою в сприянні у викраденні людини.

Так, група зловмисників викрала місцевого підприємця, зажадавши за його звільнення 500 тисяч гривень.

Як повідомили в прокуратурі, у вересні поточного року зазначений поліцейський, використовуючи свої знайомства і будучи обізнаним про способи проведення оперативних заходів, надав двом чоловікам відомості про місцезнаходження одного зі столичних підприємців, який був в результаті викрадений 29 вересня в місті Рівне.

"Після цього, при співучасті поліцейського, зловмисники вивезли потерпілого на автомобілі в одне із сіл в Києво-Святошинському районі Київської області, де утримували близько доби, вимагаючи віддати їм грошові кошти", - йдеться в повідомленні.

У підсумку, в результаті спецоперації 30 вересня бізнесмена було звільнено, а його викрадачів затримано.