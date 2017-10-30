Охорона військових арсеналів в Україні є нікчемною, - Матіос

Генеральний штаб заборонив запускати військових прокурорів на територію військових частин для дослідження та перевірки стану збереження та охорони складів.

Про це заявив заступник генерального прокурора - головний військовий прокурор Анатолій Матіос, передає його прес-служба.

"Як би мене завтра не обдзвонювали білі і всякі інші телефони, я скажу - охорона військових арсеналів є нікчемною", - заявив Матіос в ефірі телеканалу ZIK.

Крім того, за його словами, Генеральний штаб заборонив запускати військових прокурорів на територію військових частин для дослідження та перевірки стану збереження та охорони складів.

"Після вибухів в Калинівці, військові прокурори в рамках кримінального провадження пішли для дослідження та перевірки стану збереження та охорони інших складів, які ще залишилися. Але за розпорядженням начальника Генерального штабу було заборонено запускати військових прокурорів на територію військових частин", - повідомив Матіос.