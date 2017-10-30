Під Києвом загинула Аміна Окуєва, її автомобіль був обстріляний

У Київській області невідомі обстріляли автомобіль чеченського добровольця Аміни Окуєвої, в результаті чого вона загинула. Про це на своїй сторінці в Facebook повідомив радник глави МВС Антон Геращенко.

За словами Геращенко, автомобіль, в якому знаходилися Окуєва і Осмаєв, був обстріляний на залізничному переїзді біля населеного пункту Глеваха. Її чоловік Адам Осмаєв був поранений.

"Її автомобіль був обстріляний з кущів на залізничному переїзді біля селища Глеваха Київської області. В результаті отриманих поранень Аміна загинула. Адам Осмаєв отримав поранення, але буде жити. Я тільки що говорив з ним по телефону", - написав він.

На місці події працюють слідчо-оперативні групи поліції.

Нагадаємо, 1 червня 2017 року на Адама Осмаєва і Аміну Окуеву стався замах в центрі Києва. Вони вирушили на зустріч з чоловіком, який представився їм французьким журналістом. Коли вони втрьох опинилися в автомобіль, "журналіст" вистрілив в Осмаєва, важко поранивши його. Осмаєва встигла відкрити вистрілити в кілера. За даними ЗМІ, вбити Осмаєва і Окуеву намагався особистий кілер глави Чечні Рамзана Кадирова на прізвисько "Дінго". При собі він мав документи громадянина України на ім'я Дакара Олександра Венусовича.

Нагадаємо, Адам Осмаєв і Аміна Окуєва є чеченськими добровольцями, які брали участь у бойових діях на Донбасі на стороні сил АТО. Адам Осмаєв з 2015 року є командиром батальйону їм. Джохара Дудаєва. Аміна Окуєва воювала в зоні АТО в якості снайпера.