Північна Корея запустить ще кілька супутників

КНДР запустить ще кілька супутників. Про це повідомляє "Ренхап"з посиланням на офіційний друкований орган північнокорейської влади.

У публікації йдеться, що згідно зі своєї п'ятирічної космічної програмної Пхеньян запустить кілька супутників, у тому числі стаціонарний. Свої наміри влади КНДР пояснюють тим, що це "поліпшить життя людей".

"Деякі країни маніпулювали резолюціями ООН щодо санкцій проти нас і завадили розвитку космічної програми КНДР. Це неприпустимі дії", — наголошується в повідомленні.

Пхеньян також підкреслює, що має право на розвиток космічної програми, як і "будь-яка суверенна держава".

Як відомо, КНДР проводить масові навчальні евакуації з метою підготовки до війни". Раніше північнокорейські хакери нібито перехопили секретні документи США і Південної Кореї, в яких містився план замаху на Кім Чен Ина в разі війни.

Нагадаємо, віце-президент США Майк Пенс заявив, що Вашингтон продовжить економічний і дипломатичний тиск на Північну Корею для стримування її програм з розробки ядерної зброї і балістичних ракет.