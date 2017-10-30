Порошенко підписав ратифікацію двох протоколів до Європейської конвенції з прав людини

Президент України Петро Порошенко підписав закон про ратифікацію протоколів 15 та 16 до Європейської конвенції про захист прав людини.

Про це повідомив на своїй сторінці у Facebookа української делегації у ПАРЄ Володимир Ар’єв, пише Європейська правда.

Закон чітко регламентує зобов‘язання України перед Європейським судом з прав людини і деталізує правила подання позовів до ЄСПЛ. Верховний суд України також стає органом, який може звертатися до ЄСПЛ за тлумаченням Конвенції.

"Власне, перед вами ще один доказ того що Україна виконує свої зобов‘язання перед Радою Європи", - написав Ар’єв.

Протоколи №15 і №16 до Конвенції підписані Україною 20 червня 2014 року. Верховна рада ухвалила відповідний законопроект 5 жовтня цього року.