Порошенко підписав закон про зміни до Бюджетного кодексу щодо підвищення пенсій

Президент України Петро Порошенко підписав закон України №2150-VIII "Про внесення змін до Бюджетного кодексу України щодо підвищення пенсій", повідомляє прес-служба глави держави.

Закон був прийнятий за основу депутатами Верховної Ради 3 жовтня. Документ набирає чинності одночасно із законом України "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо підвищення пенсій".

Як відомо, 3 жовтня Верховна Рада прийняла пенсійну реформу. У зв'язку з цим депутати внесли зміни до Бюджетного кодексу України.

Цей законопроект уточнює положення щодо витрат державного бюджету України, а також покриття дефіциту бюджету Пенсійного фонду України. Зокрема, документ передбачає розширення зобов'язань місцевих бюджетів за видатками для програм соцзахисту.

Зазначимо, що закон України "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо підвищення пенсій" був опублікований в "Голосі України" 10 жовтня, документ набув чинності 11 жовтня.

Нагадаємо, віце-прем’єр-міністр України Павло Розенко заявив, що відтепер осучаснення пенсій буде автоматичним і здійснюватиметься за чіткою формулою.