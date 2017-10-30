Порошенко відвідає Саудівську Аравію та ОАЕ з робочим візитом

Президент Петро Порошенко в період з 31 жовтня по 2 листопада здійснить офіційні візити в Саудівську Аравію та Об'єднані Арабські Емірати.

Про це йдеться в повідомленні на сайті глава держави.

Зазначається, що 31 жовтня - 1 листопада Порошенко проведе зустрічі з королем Саудівської Аравії Салманом, його спадкоємцем, а також віце-прем'єр-міністром і міністром оборони Мухаммадом бін Салман Аль Саудом.

У ході зустрічей сторони мають намір обговорити питання двостороннього інвестиційного, торговельно-економічного і військово-технічного співробітництва

З Саудівської Аравії президент відразу відправиться в ОАЕ, де зустрінеться з наслідним принцом Абу-Дабі, заступником Верховного головнокомандувача збройних сил ОАЕ шейхом Мухаммедом бін Заїдом Аль Нагаяном, віце-президентом, прем'єр-міністром ОАЕ, міністром оборони ОАЕ шейхом Мухаммедом бін Рашидом Аль Мактум.

Планується обговорення широкого спектру питань двостороннього співробітництва в політичній, безпековій та інвестиційній сферах. Візит Порошенка в ОАЕ триватиме до 2 листопада.