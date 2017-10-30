Постраждала від вибуху біля "Еспресо" у важкому стані, рідні просять допомоги

Надія Тарасенко, постраждала від вибуху біля каналу Еспресо, потребує ще одну операцію. Її родина просить допомогти.

Про це у своєму Facebook написала дочка Надії Ірина Рибіцька.

"Моя мама, Надія Тарасенко, стала випадковою жертвою жорстокого теракту, що стався 25.10.2017 р. біля Еспресо-ТВ. Вона отримала вкрай важку черепно-мозкову травму: свинцеву кулю, а також фрагменти черепної кістки витягнули з маминого мозку. Як відреагує організм на таке ураження, лікарі прогнозувати не беруться. Зараз її перевели до палати. Вона при свідомості, але не пам'ятає, що сталося", - написала вона.

За словами Ірини, стало відомо, що необхідна ще одна операція. "Враження мозку - вкрай важка травма", - додає вона.

Дочка Надії Тарасенко просить домогти її матері на операцію:

"Для небайдужих, якщо маєте змогу і бажання допомогти.

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РИБІЦЬКА ІРИНА ВАЛЕРІЇВНА

Дуже вдячні всім за підтримку".