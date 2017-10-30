Прокуратура Іспанії оголосила про порушення кримінальних справ проти лідерів Каталонії

Прокурор Іспанії Жозе Мануель Маса оголосив про порушення кримінальних справ проти політиків, відповідальних за проголошення незалежності Каталонії. Про це повідомляє іспанське видання El Pais.

"Генеральний прокурор штату Жозе Мануель Маса оголосив у понеділок про подання двох судових позовів про заколот і розтрату бюджетних коштів проти політиків, відповідальних за проголошення незалежності Каталонії", – йдеться в повідомленні.

Прокурор зажадав від каталонських лідерів негайно з'явитися до слідчих органів, у разі неприбуття погрожуючи арештом. Повідомляється, що кримінальні справи торкнуться 20 осіб, серед яких колишній голова Каталонії Карлес Пучдемон.

Повідомляється, що наразі Пучдемон вилетів до Брюсселя, де напередодні йому пообіцяли надати політичний притулок.

Як відомо, 1 жовтня в Каталонії відбувся референдум про незалежність. Згідно з результатами, за незалежність проголосували 90,18% при явці в 43%. Уряд Іспанії не визнав де-факто оголошення Каталонією незалежності, вимагаючи від влади автономії чітко висловитися щодо незалежності регіону.

27 жовтня уряд Каталонії проголосував за проголошення незалежності від Іспанії.

У той же час Сенат Іспанії проголосував за застосування статті 155 Конституції країни, яка призупиняє самоврядування в Каталонії. У той же день прем'єр-міністр Іспанії Маріано Рахой розпустив парламент Каталонії і оголосив нові вибори.

Нагадаємо, сьогодні у Каталонії розпочинається пряме правління регіоном уряду з Мадрида.