Пучдемон втік до Бельгії, - ЗМІ

Самопроголошений президент невизнаної Каталонії Карлес Пучдемон поїхав до Брюсселя (Бельгія).

Разом з ним перебувають ще 5 членів каталонського уряду, пише Еспресо з посиланням на El Periodico.

Вони дісталися автом Марселя (Франція), де пересіли на літак до Брюселя. У Бельгії команда Пучдемона планує просити політичного притулку.

При цьому міністр у справах міграції Бельгії Тео Франкен заявив, що Пучдемону може бути надано політичний притулок. За його словами, влада Іспанії "вже говорить про ув'язнення" для каталонського лідера.

"Є питання в тому, якою мірою він може розраховувати (в Іспанії - ред.) на справедливий суд", - наводить слова міністра Sky News.

Нагадаємо, що Прокуратура Іспанії оголосила про порушення кримінальних справ проти лідерів Каталонії.