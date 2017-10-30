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США мають змінити свою поведінку, - Іран

30 жовтня, 2017 - 21:19
Фото Reuters / Ілюстративне

В Ірані заявили, що переговори з США за ядерною програмою маловірогідні, поки американська сторона не змінить свій підхід.

Про це повідомляє АР.

"Іран заявив, що переговори зі Сполученими Штатами маловірогідні без фундаментальних змін в американській поведінці", - говориться у повідомленні.

За словами прес-секретаря Міністерства закордонних справ Ірану Бахрама Гасемі, будь-які майбутні переговори знаходяться під знаком питання "з урахуванням політики, прийнятої президентом Дональдом Трампом".

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