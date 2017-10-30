США мають змінити свою поведінку, - Іран

30 жовтня, 2017 - 21:19
В Ірані заявили, що переговори з США за ядерною програмою маловірогідні, поки американська сторона не змінить свій підхід.
Про це повідомляє АР.
"Іран заявив, що переговори зі Сполученими Штатами маловірогідні без фундаментальних змін в американській поведінці", - говориться у повідомленні.
За словами прес-секретаря Міністерства закордонних справ Ірану Бахрама Гасемі, будь-які майбутні переговори знаходяться під знаком питання "з урахуванням політики, прийнятої президентом Дональдом Трампом".