Стали відомі перші результати виборів місцевої влади

В Україні 29 жовтня відбулися вибори місцевої влади у 201 об'єднаній територіальній громаді, вже відомі їхні перші результати. Про це повідомляє прес-центр громадського об'єднання "Опора".

У відомстві зауважили, що цього року явка на вибори становила 48,2%, однак не обійшлося і без проблем. Зокрема, досі існує практика незаконної видачі бюлетеня. Випадки порушення таємниці голосування були на 0,8% виборчих дільниць.

Тим часом, за попередніми підрахунками, стали відомі переможці виборів у Закарпатті. Люди переобрали самовисуванця Юрія Марусяка на посаду голови Баранинської ОТГ. За нього віддали голоси понад 2 870 людей з дев’яти дільниць.

За даними паралельного підрахунку ОПОРИ, перемогу на округах від сіл здобули такі кандидати в депутати:

с. Баранинці – Василь Джуган, Євгеній Пожо, Світлана Хома, Валерій Шалаха, Мирослав Лукач, Микола Славич;

с. Холмець – Олег Голуб, Арсен-Давід Курта, Федір Ібрехсі;

с. Стрипа – Владислав Дранчак;

с. Барвінок – Сергій Гарновді, Дмитро Юрочко;

с. Підгорб – Анатолій Голош, Петро Ткачук;

с. Довге Поле – Віктор Керечін, Сергій Товт;

с. Циганівці – Василь Комар;

с. Ярок – М.Гринчук, В.Гливка

Зазначимо, що вчора група невідомих скоїла напад на одну з виборчих дільниць у селі Майське на Дніпропетровщині. Поліція змогла затримати групу зловмисників, серед яких 24 людини. Їм загрожує до 12 років в'язниці.

Загалом за фактами правопорушень під час місцевих виборів правоохоронці відкрили 10 кримінальних проваджень.