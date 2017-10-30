Світоліна розмістилася на 6-й позиції рейтингу WTA 2017 року

Підсумковий турнір Жіночої тенісної асоціації (WTA) у Сінгапурі вніс останні корективи у світовій класифікації 2017 року.

На вершині рейтингу WTA завершує сезон румунка Сімона Халеп (6175), яка на 40 очок випереджає іспанку Гарбіньє Мугурусу (6135) і на 160 очок - тріумфаторку сінгапурського турніру датчатку Каролін Возняцькі (6015), повідомляє Укрінформ.

Українка Еліна Світоліна (5500), яка цього року увірвалася до ТОР-10 світового рейтингу і навіть входила до першої трійки, у підсумку розмістилася на 6-й позиції - услід за чешкою Кароліною Плішковою (5730) та американкою Вінус Вільямс (5597).

До першої десятки також входять Олена Остапенко з Латвії (5010), француженка Каролін Гарсія (4420), британка Йоганна Конта (3610) та француженка Крістіна Младенович (2885).

Загалом у ТОР-100 рейтингу WTA входять чотири українки - крім Світоліної, це Леся Цуренко (1200) - 43-тя, Катерина Козлова (748) - 86-та і Катерина Бондаренко (703) - 93-тя.

На фото: перша вісімка рейтингу WTA (зліва - направо): Каролін Гарсія, Вінус Вільямс, Еліна Світоліна, Сімона Халеп, Гарбіньє Мугуруса, Кароліна Плішкова, Каролін Возняцькі та Олена Остапенко (wtatennis.com).

Нагадаємо, в американському місті Елой (штат Арізона) встановлено новий рекорд світу з парашутного спорту у класі "Великі формації з перебудовою".