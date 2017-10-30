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Джон Адамс, американський політик, юрист, другий президент США

Трамп відреагував на звинувачення проти Манафорта

30 жовтня, 2017 - 18:31
Фото Reuters

Злочини, в яких підозрюють політтехнолога Пола Манафорта, могли мати місце ще до передвиборчої кампанії Дональда Трампа.

Про це чинний президент Сполучених Штатів повідомив у Twitter.

"Вибачте, але це було кілька років тому, перш ніж Манафорт став частиною кампанії Трампа", - наголосив Трамп.

Окрім того, він говорить про те, що у діях Манафорта нібито не було змови проти США на користь Росії:

"Тут немає жодної змови!".

Також він задається питанням, чому в такому випадку не розглядається діяльність Гілларі Клінтон та Демократичної партії.

Раніше повідомлялось, що екс-глава передвиборчого штабу Трампа Манафорт здався ФБР.

Джерело: День
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