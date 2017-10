Трамп відреагував на звинувачення проти Манафорта

Злочини, в яких підозрюють політтехнолога Пола Манафорта, могли мати місце ще до передвиборчої кампанії Дональда Трампа.

Про це чинний президент Сполучених Штатів повідомив у Twitter.

"Вибачте, але це було кілька років тому, перш ніж Манафорт став частиною кампанії Трампа", - наголосив Трамп.

Окрім того, він говорить про те, що у діях Манафорта нібито не було змови проти США на користь Росії:

"Тут немає жодної змови!".

Також він задається питанням, чому в такому випадку не розглядається діяльність Гілларі Клінтон та Демократичної партії.

Sorry, but this is years ago, before Paul Manafort was part of the Trump campaign. But why aren't Crooked Hillary & the Dems the focus?????

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) October 30, 2017