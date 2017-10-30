У Франції археологи знайшли новий вид динозаврів

Французькі й бельгійські вчені виявили новий вид динозаврів, в яких були масивні щелепи, схожі на ножиці.

Археологи знайшли останки тварини на півдні Франції, пише The Verge.

Matheronodon provincialis віднесли до сімейства рабдодонтидів — травоїдних динозаврів, які жили на всіх континентах.

У Matheronodon provincialis були масивні щелепи, схожі на ножиці, якими динозавр жував жорсткі волокнисті листя і стебла.

Вчені припускають, що динозавр харчувався рослинами, які інші травоїдні динозаври не полюбляли. Вони виявили тільки частина щелепи динозавра і кілька зубів.

Палеонтологи зробили реконструкцію черепа Matheronodon provincialis і припустили, що його зуби були гострішими, ніж у інших травоїдних динозаврів. Довжина його тіла сягала приблизно 5 метрів.