У Харківській області загинув чоловік від вибуху снаряду

У Харківській області загинув 45-річний чоловік після того, як знайшов та розібрав вдома артилерійський бронебійний снаряд часів Другої світової війни.

Про це повідомляє прес-служба Нацполіції Харківської області.

В повідомленні зазначається, що 29 жовтня о 15.20 у місті Куп'янське по одній із вулиць пролунав вибух. На місце одразу виїхала слідчо-оперативна група відділу поліції та працівники вибухо-технічного управління харківської поліції.

"З’ясовано, що 45-річний чоловік займався пошуками металобрухту. Після чергової знахідки він вирішив розібрати один з таких предметів. В результаті чого на подвір’ї чоловіка стався вибух", - коментують у прес-службі.

У поліції додають, що правоохоронці вилучили артилерійський бронебійний снаряд із зарядом вибухової речовини всередині калібром 76 мм зі слідами корозії часів Другої Світової війни.

За даними прес-служби, під час вибуху чоловік отримав численні тілесні ушкодження та був госпіталізований до хірургічного відділення місцевої лікарні, де помер.