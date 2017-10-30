У Львові демонструватимуть виставку «Театр Заньковецької. Перші 100 років»

Експозицію, присвячену одному із найстаріших театрів України, який цього року святкуватиме сотий сезон, розгорнуть 10 листопада у Національному музеї імені Андрея Шептицького, що на проспекті Свободи, 20. Про це «Дню» розповіла працівник промо-відділу театру Тетяна Батицька і додала, що виставка «Театр Заньковецької. Перші 100 років» дозволить публіці «зазирнути за лаштунки театрального процесу, а також вивчити основні віхи творчої діяльності одного з найдавніших театральних колективів країни та його провідних митців».

Серед експонатів, що їх готують до показу, – оригінали документів, що стосуються діяльності театру від часу його заснування, фото-, відео- та архівні документи, сценографічні макети, оригінальні костюми з легендарних вистав заньківчан. Рідкісні експонати надає й київський Музей театрального, музичного та кіномистецтва України. До творчої групи, що опікується показом, ввійшли Тетяна Руденко (МТМК України), Наталія Тарасенко, Тетяна Батицька, Гліб Драч та Павло Власенко (Театр ім. Марії Заньковецької).

Під час проведення виставки відбуватимуться лекції, авторські екскурсії за участю діячів театрального мистецтва України. Також заплановані вечори відеоперегляду вистав Театру Заньковецької. Задля пізнання особливостей театральної справи відбудеться й спеціальний проект для молоді.

Нагадаємо, що заньківчани завжди говорять про дві дати. Перша – 1842 рік, коли граф Скарбек відкрив у місті Лемберґ театр, котрий за розмірами був у трійці найбільших у Європі, а згодом увійшов до трійки найкращих європейських мистецьких установ ХІХ ст. – разом із «Ла Скала» та Паризькою оперою. Друга дата – 1917 рік, коли в Києві було засновано Український національний театр, а ім’я своєї патронеси, Марії Заньковецької, установа отримала 12 січня 1923 року.

За словами художнього керівника театру народного артиста України, лауреата Національної премії України імені Тараса Шевченка Федора Стригуна, відзначення 100-річного ювілею – це не просто формальність: такого-то числа буде така-то вистава, зіграли — і все! Святкування триватиме цілий театральний сезон 2017– 2018 років. А розпочнуть урочистості, як і годиться, виставою «Марія Заньковецька» Івана Рябокляча, і це вже друге звернення в театрі до цього матеріалу. За першої постановки (Олекси Ріпка) спектакль у репертуарі був 22 роки, і зіграли його щонайменше 600 разів. П’єсу Рябокляч писав 1971 року спеціально для заньківчан, а роль Марії Заньковецької виконувала Лариса Кадирова.

Тепер п’єса вийде у постановці Федора Стригуна, і на головну роль він запросив провідну акторку Альбіну Сотникову.

Прем’єра – 11 листопада.

Тетяна КОЗИРЄВА, Львів