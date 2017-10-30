У Німеччині через літак з Росії довелося тимчасово закрити аеропорт Бремена

У неділю, 29 жовтня, через інцидент з приватним літаком з Росії міжнародний аеропорт Бремен довелося закрити на кілька годин.

Так, при посадці Cessna 550 Citation Bravo на 15 метрів викотилася за межі злітно-посадочної смуги, зламавши при цьому шасі, передає DW.

У той же час зазначається, що на борту в цей час перебували лише члени екіпажу, і ніхто в результаті інциденту не постраждав.

У підсумку на місце прибули співробітники Федерального відомства з розслідування авіаційних подій Німеччині, і на час їх роботи диспетчери перенаправляли літаки в інші аеропорти.