У Німеччині поновлюють коаліційні переговори

Німецькі консерватори, "зелені" і вільні демократи у понеділок поновлюють коаліційні переговори після зустрічі на високому рівні з канцлеркою Ангелою Меркель. Про це повідомляє Reuters.

За словами учасників, зустріч прояснила атмосферу серед потенційних партнерів. Горст Зеєгофер, глава баварської сестринської партії Меркель, сказав, що зустріч партійних лідерів у неділю допомогла "змінити атмосферу" після того, як минулого тижня переговорники зіткнулися з проблемою імміграційної політики та крокам з боротьби зі зміною клімату.

"Ми повинні, і ми хочемо, побудувати стабільний уряд. Для цього нам потрібно сформулювати істотний план на майбутнє", - сказав Зеєгофер, закликаючи переговірників продовжувати приватні розмови, але пом'якшити коментарі перед громадськістю.

Понеділкові переговори – перші з чотирьох запланованих сесій цього тижня. Вони будуть зосереджені на менш спірних питаннях, таких як освіта, діджиталізація, пенсійне забезпечення та проблеми праці, а також внутрішня безпека.

Ймовірні партнери по коаліції досі не дійшли згоди щодо того, як досягти цільових показників щодо викидів вуглекислого газу і обмежити міграцію.

Як відомо, канцлер Німеччини Ангела Меркель раніше висловила сподівання, що учасники коаліційних переговорів зможуть до 17-18 листопада завершити попередні переговори щодо формування майбутнього уряду.

Нагадаємо, Меркель доручили виконувати обов'язки канцлера до формування наступного уряду.