У Польщі презентували мобільну версію посвідчень особи

Міністерство цифризації Польщі представило віртуальну платформу mObywatel, завдяки якій особистість людини можна перевіряти за допомогою смартфона, повідомляє Радио Польша.

За словами міністра Анни Стрежинської, незабаром мобільні версії отримають найбільш затребувані документи.

"Ми сподіваємося, що незабаром нам вдасться узаконити мобільні версії паспорта, водійських прав, а також посвідчень студента і Міських карт в ряді польських місцевостях", - зазначила міністр.

У міністерстві цифризації запевняють, що використання представленого додатка безпечно.

Послуга працює навіть тоді, коли телефон не підключено до Інтернету.

У перші кілька годин роботи додатка, його завантажили більше 4,5 тис. разів.